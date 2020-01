Dunkerque : des «roulotteurs» de onze voitures arrêtés grâce à un riverain

Une source policière, citée par 20Minutes, a annoncé samedi que deux personnes suspectées d’avoir vandalisé plusieurs véhicules à Dunkerque, dans le Nord, ont été interpellées. Selon la source, c’est grâce à l’intervention d’un témoin que la police a pu mettre sur ces délinquants.

D’après les informations rapportées par 20minutes, deux hommes ont brisé au beau milieu de la nuit, vers 4h40 du matin, la vitre d’une voiture en stationnement. Ne trouvant rien d’intéressant à l’intérieur, ils s’attaquent dans la foulée à un autre véhicule. C’est ce que l’on appelle du vol à la roulotte.

Mais n’ayant pas de chance, le bruit a alerté le propriétaire de la voiture sur laquelle ils s’affairent. Ce dernier sort de chez lui et surprend les deux voleurs qui prennent la fuite.

La police est prévenue par le riverain qui, en plus, fournit le signalement des suspects aux forces de l’ordre. Une patrouille les repère non loin de là, rue de Maubeuge, et procède à leur interpellation. Ils sont placés en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion avec dégradations, indique le site.

Une enquête préliminaire est ouverte, notamment pour tenter de déterminer si les suspects se sont attaqués à d’autres véhicules au cours de leur équipée nocturne. Entre la commission des faits et ce lundi matin, ce sont déjà onze personnes qui se sont présentées aux policiers pour déposer plainte après la dégradation de leurs véhicules.