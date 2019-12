E-services au Bénin : les entreprises informées sur la téléprocédure fiscale

La Direction générale des impôts (DGI) a organisé ce lundi 16 décembre 2019 à Cotonou, une séance d’échange avec les patrons, des entreprises utilisatrices des plateformes de téléprocédure fiscale. L’objectif c’est d’informer ces derniers sur les E-services.

Le gouvernement du Président Patrice Talon s’est lancé depuis peu dans une dynamique de numérisation de l’administration publique. Ainsi, le ministère de l’économie et des finances a mis sur place la téléprocédure fiscale qui est exécutée par la DGI. La présente rencontre a donc été initiée pour mieux outiller les entreprises contribuables sur l’utilisation efficace de ces services numériques.

Dans son allocution, le Directeur adjoint de cabinet du ministère de l’économie et des finances, Latifou Djigla, a informé que les E-services font parties des réformes instituées par le gouvernement, afin de faciliter la vie aux entreprises et de sécuriser les recettes fiscales.

Pour exprimer son satisfécit par rapport à la réussite de ces nouvelles mesures administratives, il dira : «nous sommes attentifs aux réformes initiées par l’administration fiscale et nous sommes fiers des résultats».

A son tour, le Directeur général adjoint de la DGI, a rappelé les avantages du E-service. Il s’agit entre autres de: la fin des longs rangs au niveau du guichet de la DGI, la réduction des tracasseries administratives et la possibilité de consulter les comptes fiscaux à distance.

«La mise en place de cette plateforme E-service déjà expérimentée avec les grandes entreprises se déploie progressivement au niveau des petites et moyennes entreprises. Ces services sont accessibles à toutes les heures», a-t-il indiqué. Il n’a pas manqué d’attirer l’attention des participants sur le E-bilan lancé en juillet 2019 pour faciliter le dépôt des bilans financiers.

En effet, le E-bilan est une application web de réception des bilans financiers. Elle vise la matérialisation des états financiers, l’exploitation facile des données par les acteurs, la constitution d’une base de données des états financiers et la production automatique des ratios et indicateurs.

Devant le parterre de patrons d’entreprises et acteurs à divers niveaux du secteur privé, une communication a été animée sur les démarches à suivre pour la téléprocédure fiscale : la télédéclaration, le télépaiement et la télétransmission. Rappelons que tous ces services numériques sont accessibles via une application web sur le www.impôts.finances.gouv.bj.

Par Félicienne HOUESSOU