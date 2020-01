Echange culturel entre le Bénin et la France : le festival Musicaravane 2020 a pris fin sur une bonne note

Le festival Musicaravane 2020 a fermé ses portes hier, dimanche 12 janvier 2020, à Porto-Novo. Mettant ainsi fin à six jours de partage et d’échange autour de la rencontre entre deux civilisations.

Les familles Ahouandjinou du Bénin et Burguiere de France ont relevé le défi de l’organisation du festival Musicaravane 2020 avec brio. Les deux familles constituées de musiciens ont réussi à dérouler une programmation riche et variée du 6 au 12 janvier 2020 à Porto-Novo.

Avec pour lieux sélectionnés le domaine des Ahouandjinou à Dowa, le centre culturel Ouadada à Tokpota et le terrain de basket Welcom à Dowa et le complexe scolaire ‘’Bon pasteur’’ à Tokpota. Cette rencontre des musiques africaine et occidentale a tenu en haleine plus d’un.

Des participants aux mélomanes en passant par les organisateurs, tous se sont accordés pour vanter les mérites non seulement de l’organisation mais surtout de la richesse et de la programmation exécutée.

Le président de l’association Musikaravane, co directeur des soirées Musikaravane, Mathieu Ahouandjinou, la co directrice des soirées Musikaravane, Alice Burguiere, le programmateur du festival Frédéric Burguiere, le directeur de Musicaravane, Thomas Humbert, le secrétaire de l’association musicale Eyo’nlé, Finagnon Jean Ahounadjinou et Magloire Ahouandjinou, ont ainsi exprimé leurs satisfactions, hier, dimanche 12 janvier 2020.

La programmation des activités qui se sont déroulées dans le cadre de ce festival comprend : ateliers d’harmonie pour les instruments à vent ; ateliers de réparation d’instruments à vent ; ateliers de musique pour divers instruments dont le piano, la batterie et autres ; réfection des places vodoun…

De même des activités musicales ont été exécutées, le mercredi 8 janvier 2020, avec les écoliers et élèves du complexe scolaire ‘’Bon Pasteur’’ dans le quartier de Tokpota à Porto-Novo.

Le vendredi 10 janvier 2020, un concert de restitution a eu lieu au centre culturel Ouadada à Tokpota. Aussi, plusieurs autres concerts ont eu lieu le samedi 11 et le dimanche 12 janvier 2020. Felix Didolanvi, Ricos Campos, les sages comme les sauvages, les as mélodieux, le minotou folk song et plusieurs autres groupes ont honoré la scène de Musicaravane de leurs prestations. Il est à noter que le comité d’organisation a tenu à l’équilibre des chansons qui composaient chaque répertoire.

Musicaravane repose en France sur une équipe active d’une dizaine de bénévoles, concentrée sur l’agglomération cergyssoise. Afin de récolter des fonds pour financer le projet mais aussi le faire connaître et recruter de nouveaux bénévoles.

67 bénévoles français et 25 béninois travaillent pour la réalisation de cette initiative qui, dans quelques années, ambitionne de déboucher sur l’implantation d’une école de musique dans le domaine des Ahouandjinou à Porto-Novo.

Par Fred ASSOGBA