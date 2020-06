Économie : Claird finances portée disparu

Après ICC services et consorts, c’est le tour de claird finance de semer la tristesse dans le cœur des populations de d’Abomey calavi.

En effet après avoir collecté les ressources financières de la population d’Abomey-Calavi et environs, Michel Singbo, Directeur exécutif de Claird finance, et son chef d’agence de Cocotomey, arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi, sont portés disparus.

Depuis bientôt six ans, l’institution de microfinance, dénommée Claird finance, n’est plus fonctionnelle. C’est une structure de placement et de collecte de fonds, qui a fermé ses portes, après avoir mis en service de jeunes gens, pour collecter les fonds de bonnes dames, afin de leur octroyer des prêts. De décembre 2014 à ce jour, les spoliés de Claird finance, une structure semblable à Icc Services et consorts, ne sont toujours pas remboursés.

Malheureusement, c’est aux agents collecteurs de faire les frais de cette disparition soudaine. D’après une information publiée par la nouvelle tribune, M. Z. ,Un agent collecteur de Claird finance, doit payer une somme de 1 millions de francs CFA aux spoliés car c’est lui qui a été accusé.Selon lui, les agents collecteurs ont vu leurs motos et autres effets confisqués par les clients. Maurice, quant à lui, n’est plus en sécurité dans son quartier. Soit il reste enfermé dans sa maison, soit il sort pour se faire tabasser et enfermer par les clients.

À qui la faute ?

En effet, Michel Singbo, Directeur exécutif de la structure de placement de fonds, dénommée ‘’Claird Finance », n’a finalement pas respecté sa parole lorsqu’il nous confiait au téléphone en février 2015 que, « dans quelques jours, les agence de Claird finance seront relancés et il n’aura plus jamais ça au Bénin ». A ce jour, les clients ne sont pas remboursés et les responsables de la structure sont introuvables. Il s’impose donc la nécessité de retrouver Michel Singbo et ses complices pour le bien être de tous.