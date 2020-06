Économie : Refus des pièces de monnaies dans les transactions: 250 Francs CFA, une monnaie à polémique

Depuis des années, l’on fait de plus en plus face à l’hostilité des différents agents commerciaux vis-à-vis des pièces d’argent limées, des billets de banque usés ou déchirés, et plus particulièrement à la phobie de la pièce de 250 Francs CFA dans les différentes villes béninoises. Ce genre de situations conduit parfois à des conflits entre les citoyens. L’on en vient à se demander la (les) raison(s) qui motivent le rejet de cette monnaie.

« Je ne prendrai jamais cette pièce ! Il fallait me dire que tu as 250 ». Ce sont là les propos d’une vendeuse de légumes, une main à la hanche et l’autre gesticulant, non loin de l’entrée principale du marché Vèdoko. Sous le coup de l’incompréhension, le visage exprimant de l’étonnement, son client n’a d’autre choix que de la payer avec deux pièces de 100 Francs CFA. Ceci n’est qu’une exception parmi tant d’autres cas rencontrés un peu partout sur le territoire béninois. Généralement, ces situations se soldent par de violents échanges verbaux.

En effet, des marchés aux restaurants, en passant par les conducteurs de taxi-moto, les petits vendeurs aux abords des voies, toute personne impliquée dans les transactions économiques, observe minutieusement les pièces d’argent avant de les encaisser.

Personne ne veut emmagasiner ces pièces qui portent la mention « 250 » au risque de les stocker sans pouvoir en tirer profit.

De plus en plus de béninois s’opposent à la circulation de la pièce de 250 francs mise en circulation depuis des décennies par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). L’ampleur que prend le phénomène ne laisse plus désormais aucun citoyen béninois indifférent. Tout le monde est sur le qui-vive. Dame Mariette affirme qu’elle examine minutieusement chaque pièce qu’elle reçoit en contrepartie d’une marchandise afin de ne pas avoir sa bourse pleine de pièces non utilisables. Je ne suis pas «collectionneur de pièces gâtée’» poursuit-elle avec humour. Plusieurs autres agents économiques se retrouvent également dans le même cas que cette dernière.

Mais, ils affirment ne pas rejeter la pièce de 250 Fcfa de leur plein gré. « Puisque la monnaie est dans un circuit fermé, si un seul individu réussi à refuser cette monnaie entant que détériorée, cela devient une peste dans la circulation de cette monnaie. Chaque agent prend garde de vérifier tout ce que les autres lui envoient avant d’accepter. Dans cette logique personne n’a intérêt à garder sur lui les monnaies que d’autre refusent et donc sera obligé lui aussi à commencer le rejet de ce qu’il suspecte de ‘’détérioré’’ » explique Marcel Dahodo, étudiant à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Uac. L’on constate alors que la phobie des pièces ‘’hors d’usage’’, en particulier celle de 250 francs n’est qu’un dilemme ou plutôt un cycle perpétuel. Seulement, plusieurs se posent la question de savoir si l’on peut réellement rejeter de la monnaie, en l’occurrence la pièce de 250.

Et pourtant elle a été toujours légale

« La pièce de 250 Francs CFA a toujours cour légale et pouvoir libératoire sur le territoire de l’ensemble des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa) » a fait savoir la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dans un communiqué de presse publié le lundi 20 septembre 2016. Il est donc clair que le refus constaté dans le rang des différents agents économiques béninois n’est pas autorisé. Pour étayer un peu plus l’incapacité de refuser une quelconque monnaie provenant de l’espace Uemoa, Emile Sewa, étudiant en licence 3 d’économie appliquée rappelle la signification de la « monnaie » et ses différentes caractéristiques : « La monnaie est l’ensemble des moyens de paiement utilisé sur un territoire donné.

Elle est universellement acceptée et cela permet au détenteur d’un bien A de s’en défaire quand il le veut et au bénéfice de n’importe quel acheteur ». Se basant sur cette définition, le gestionnaire-financier, Hyacinthe Agossa conclut que quiconque en dehors de la Bceao ne peut s’attribuer le droit de déclarer hors usage une monnaie, s’il ne s’agit pas éventuellement d’un faux billet. Marcel Dahodo de son côté propose que l’information sur l’émission de la monnaie et les lois qui encadrent la circulation de la monnaie soient bien vulgarisées. Pour lui, si les banques sont les moyens par lesquels la banque centrale après avoir frappé la monnaie la met en circulation, elles devraient également être les moyens par lesquels la Bceao devrait également saisir les monnaies détériorées en circulations. L’on retient en somme que le rejet des pièces de monnaies et plus particulièrement de la pièce de 250 francs demeure une préoccupation paradoxale et énigmatique.