Ed Sheeran : le rappeur refuse l’aide de l’Etat pour payer ses employés

Dans le monde entier, la situation dans les hôpitaux est très compliquée à cause de la pandémie de Covid-19. Les soignants sont en première ligne et n’ont pas toujours le matériel nécessaire pour se protéger eux aussi. Depuis le début de la crise, des centaines de membres du personnel soignant sont morts du coronavirus.

En France, une aide-soignante de 48 ans, maman de trois enfants, travaillant dans un Ehpad de Mulhouse est décédée du Covid-19, des médecins sont également morts depuis le début de la pandémie. Aux États-Unis également, des soignants qui ont lutté pour sauver des vies ont perdu la leur. Lisa Ewald, de Detroit, est elle aussi décédée de COVID-19.

Lisa aurait eu 54 ans ce samedi. Elle n’a jamais pu fêter son anniversaire et a été découverte sans vie chez elle, par un ami, a déclaré Fox.

Sa famille et ses amis pleurent sa disparition. Elle fait partie de ces héros, partout dans le monde, qui sont morts en voulant sauver des vies mais aussi de toutes ces personnes qui sont décédées chez elles.

Lisa n’était pas seulement une grande infirmière, elle était aussi une sœur, une tante et une amie. «Dans une certaine mesure, vous pensez toujours que cela ne vous arrivera pas. C’est donc un choc pour moi», a déclaré samedi la nièce Carly Ewald à Fox 2 Detroit.

Lisa n’avait pas eu d’enfants, mais elle avait une relation très étroite avec ses neveux et nièces. «Elle se souciait beaucoup plus des gens que d’elle-même. Et cela me rend tellement triste», a déclaré Carly à Fox 2 Detroit.

Ce qui attriste encore plus la famille, c’est la rapidité avec laquelle tout s’est passé, ils n’ont pas pu dire au revoir et Lisa est morte chez elle toute seule.

Il est tragique de constater combien de vies le COVID-19 prend. Ce virus ne touche pas que les personnes âgées ou malades, protégez-vous autant que possible, protégez vos proches et restons responsables pour que ce cauchemar finisse le plus tôt possible.

Nous ne pouvons pas honorer suffisamment tous les héros qui tombent actuellement, partout dans le monde. Repose en paix, Lisa.