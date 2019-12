Edition 2020 du Prix Abdoulaye FADIGA : cinq thèmes d’articles à soumettre au jury

L’appel à candidatures pour l’édition 2020 du «Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique» de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est actuellement en cours. Les candidtats doivent soumettre au jury des articles devant s’inscrire dans cinq problématiques.

L’analyse du secteur financier et monétaire, à travers l’identification de ses caractéristiques principales et sa contribution au développement économique et social des Etats membres de l’Union. Cette analyse peut porter notamment sur la politique monétaire de l’Union et ses mécanismes de transmission, le marché du crédit, le financement de l’activité économique, les liens entre le secteur financier et le reste de l’économie ainsi que sur les perspectives de développement du secteur financier et son impact sur les économies de l’Union ; l’examen de questions macroéconomiques relatives aux finances publiques, à l’endettement public et à la coordination entre politiques monétaire et budgétaire ; les préoccupations relatives à l’intégration économique régionale, en particulier les conditions de viabilité des unions monétaires en Afrique de l’Ouest ; l’évaluation des contraintes liées aux chocs exogènes, notamment les fluctuations des cours des matières premières agricoles et minières qui affectent la croissance au sein de l’Union ; l’analyse de questions relatives à l’emploi, à la croissance économique et à la stabilité des prix dans les pays en développement. Ainsi se décline les cinq problématiques à aborder dans les thèmes des articles à soumettre au jury de l’édition 2020

A, ce prix récompense un travail de recherche original portant sur un sujet d’ordre économique, monétaire ou financier présentant un intérêt scientifique avéré pour les Etats membres de l’UEMOA et pour la BCEAO. Peuvent faire acte de candidature, les chercheurs ressortissants de l’un des huit Etats membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), résidant ou non sur le territoire de l’Union et âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre 2020. Le travail de recherche (ou étude) peut être personnel ou avoir été élaboré par une équipe.

Conditions liées à l’étude

L’article 3 du règlement du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche economique stipule que l’étude peut être personnelle ou avoir été élaborée par une équipe. En outre, l’étude doit remplir les critères suivants : porter sur un sujet d’ordre économique, monétaire ou financier et présenter un intérêt scientifique avéré pour les Etats membres de l’Union en général, et pour la BCEAO en particulier, comme indiqué à l’article 2 du présent Règlement ; présenter une problématique claire et une revue de littérature suffisamment documentée ; être originale ou apporter des solutions nouvelles à des questions déjà traitées ; ne pas avoir été déjà primée, ni avoir fait l’objet d’une publication antérieure ou en cours, ni de proposition simultanée de publication dans une autre revue, y compris sous forme de document de travail, notamment de «working paper» au sein d’une quelconque institution ; être rédigée en français ou en portugais, avec une page de garde mentionnant le titre de l’étude, la date ainsi qu’un résumé dans la langue de rédaction de l’étude (français ou portugais) et en anglais, de cinq cents mots maximum chacun. Afin de faciliter la mise sous anonymat des études, les noms de(s) auteur(s) devront être portés uniquement sur la première page du document ; être présentée sous forme d’étude scientifique.

Le Règlement du Prix et la fiche de candidature peuvent être téléchargés sur le site Internet de la BCEAO. Ils peuvent également être obtenus au Siège de la BCEAO, auprès de la Direction des Affaires Juridiques, dans les Agences Principales de la BCEAO et au niveau de la Représentation de la BCEAO auprès des Institutions Européennes de Coopération à Paris.

Le «Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique» constitue un axe de la politique de recherche de la BCEAO qui vise, à travers un cadre de collaboration étroite avec les chercheurs et le monde universitaire, à contribuer au développement des activités de recherche au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Le délai limite de soumission des dossiers de candidature est fixé au 31 juillet 2020. Le dossier de candidature devra comporter tous les éléments requis pour son éligibilité et être transmis à l’adresse électronique : [email protected]

Par Joël YANCLO