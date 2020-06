Éditorial : les vérités du pape François

Dans la solennité de la Pentecôte 2020, le 31 mai dernier, le pape François dans son homélie à la Basilique Saint-Pierre a mis à l’épreuve les choix de notre vie. En lisant le texte papal, j’ai l’impression qu’il s’adressait particulièrement au Bénin de Patrice Talon. Dans l’exercice de l’éditorial du jour, je nous invite à retenir quelques extraits pour mieux nous ressourcer.

«… Il y a diverses provenances et divers contextes sociaux….des caractères doux et d’autres fougueux, des façons de voir et des sensibilités différentes… ». Voilà comme le pape nous montre que la différence est une richesse. Il ne faut donc «…pas uniformiser en en faisant des maquettes en série».

Le pape poursuit en s’interrogeant : «Nous pouvons nous demander : “Qu’est ce qui nous unit, sur quoi se fonde notre unité ?”. Parmi nous aussi, il y a des diversités, d’opinions par exemple, de choix, de sensibilité. Mais la tentation est toujours celle de vouloir défendre à tout prix nos idées, en les croyant bonnes pour tous et en étant d’accord seulement avec celui qui pense comme nous. Et c’est une mauvaise tentation qui divise», a affirmé le pape François.

Poursuivant, il a laissé à la postérité que : «…nous ne sommes pas des confettis emportés par le vent, mais des pièces irremplaçables de sa mosaïque». «…le souvenir du Maître soit cultivé dans des groupes fermés, dans des cénacles où on prend goût à “faire son nid”, mais un nid. Il ouvre, relance, pousse au-delà du déjà dit et du déjà fait, il pousse au-delà des barrières».

On retient également de cette homélie que : «Dans le monde, sans une organisation solide et une stratégie calculée, on va à la dérive…si nous avons à l’esprit un Dieu qui prend, qui s’impose, nous voudrons nous aussi prendre et nous imposer : occuper des espaces, réclamer de la considération, rechercher du pouvoir. Mais si nous avons dans le cœur Dieu qui est don, tout change. Si nous nous rendons compte que ce que nous sommes est son don, don gratuit et immérité, alors nous aussi, nous voudrons faire de la même vie un don».

Selon le patron du Saint siège : «il existe, disons, trois ennemis du don, les principaux : trois, tapis toujours à la porte de notre cœur : le narcissisme, le fait de se poser en victime et le pessimisme».

Le pape a expliqué chacune de ces trois idées-maitres. Il s’attarde d’abord sur : «Le narcissisme fait s’idolâtrer soi-même, il fait se complaire seulement de ses propres intérêts. Le narcissique pense : “La vie est belle si j’y gagne”. Et ainsi il arrive même à dire : “Pourquoi devrais-je me donner aux autres ?”. Dans cette pandémie, combien fait mal le narcissisme, le fait de se replier sur ses besoins, indifférent à ceux d’autrui, le fait de ne pas admettre ses propres fragilités et ses propres erreurs».

S’agissant de la deuxième, il a laissé entendre que : «… le fait de se poser en victime, est dangereux. Celui qui se prend pour une victime se plaint tous les jours de son prochain : “Personne ne me comprend, personne ne m’aide, personne ne m’aime, tous sont contre moi !”. Que de fois avons-nous entendu ces lamentations ! Et son cœur se ferme, pendant qu’il se demande : “Pourquoi les autres ne se donnent-ils pas à moi ?”. Dans le drame que nous vivons, comme il est mauvais de se poser en victime ! Penser que personne ne nous comprend et ne ressent ce que nous ressentons. Ceci est le fait de se poser en victime».

Abordant la troisième, c’est-à-dire le pessimisme, le pape a affirmé que : «Le pessimiste s’en prend au monde, mais il reste inerte et pense : “De toute façon à quoi sert-il de donner ? C’est inutile”. Actuellement, dans le grand effort de recommencer, combien le pessimisme est nocif, le fait de voir tout en noir, le fait de répéter que rien ne sera plus comme avant !».

Nous allons démontrer une prochaine fois comment ces grands enseignements du pape interpellent le Bénin à plus d’un titre.

La vie est belle. Et chaque jour est une vie. Prenons-là du bon côté et demain, il fera beau sur la grande route.

Par Titus FOLLY