Editorial : Trois dates

La Covid-19 chevauche les nuées à grandes enjambées au Bénin ? A qui la faute ? A ceux qui nous dirigent ? A nous les gouvernés ? Analyse dans l’exercice de l’éditorial du jour sur la base de trois dates pour tout comprendre.

Un certain relâchement a certes gagné certains Béninois. Depuis le 11 mai dernier, les principes directeurs à nous inculqués relativement aux gestes barrières ne sont plus de mise. Et pourtant, la sensibilisation est toujours de mise en ce qui concerne ce virus extrêmement dangereux. Les Béninois qui se comportent de la sorte font fausse route. Il urge qu’ils se ressaisissent même s’ils n’ont pas totalement tort. Et ce pour plusieurs raisons.

En effet, avant la fin du cordon sanitaire à la béninoise le 11 mai dernier, la cité crispait tant de maux entre précarité déconcertante et paupérisation générale. Face aux ‘’courtiers-marrons’’ où les papilles gustatives n’ont même plus de mies de pains, un peuple à fibre moelle ne peut qu’applaudir la fin du confinement tant vanté par nos érudits à la Pangloss. «Tout est bien». C’est la première date de notre éphéméride.

En attendant de passer à la deuxième, allons directement à la troisième. Il s’agit du 10 juin 2020. En effet, ce jour-là en conseil des ministres après avoir engrangé 130 milliards de F CFA de dons, le pouvoir de la ‘’Rupture’’ n’a réparti que 74 et avec des miettes à l’endroit des couches sociales.

Dès lors, les Béninois ont ouvert l’œil sur leurs ardents climats. Ils ont compris que durant ce quinquennat de Patrice Talon, ils vivront à jamais dans les tristes annales d’un régime qui depuis quatre ans n’a pas ouvert les boutiques des mesures sociales.

Alors quand inondent les chevets maculés, on ne peut avoir que des brevets automates et mouvants avec des mains rachitiques. Des Béninois ont compris qu’il faut travailler davantage pour continuer par vivoter tout en apprenant à vivre avec le Coronavirus. Avec cet argument énergique nait une démarche qui accuse la logique. Dès lors, tout s’est échappé et tout a détalé sous les doigts oppresseurs.

Et vint le 17 mai 2020, date des communales et municipales. C’est la troisième date de la réflexion. Sur le trône des lois, on a vu la force brutale. Cette dernière n’a pas non plus respecté les gestes barrières. En effet, dès le 11 mai, soit à moins d’une semaine des communales et municipales, la triste doctrine qui défendait qu’il faut éviter le vide juridique à la tête des mairies du Bénin, sans dilemme a lâché son vaisseau. On a donc eu des attroupements, des foules, des meetings, des rassemblements…

Et comme vide constitutionnel et Coronavirus font bon ménage, les oxymores, les paradoxes, les contradictions et autres subtilités, tant formelles que substantielles sont là pour nous départager un mois après les uns et les autres. La puissance d’éviter le vide juridique n’a pas été séparée de l’évidence de contamination et de propagation du virus.

Entre le 11 et le 17 mai 2020, la restauration de la gouvernance locale n’a donc pas respecté à la lettre les valeurs boursières du virus. Ce dernier s’est comporté comme un agent de change sur son terrain de prédilection. Alors pas de faux procès à l’heure actuelle aux confessions religieuses.

Voilà trois dates qui nous permettent de ne plus être amnésiques mais de pouvoir dégager des éléments communs. La part les autorités politiques qui nous gouvernent et celle du citoyen lambda à la recherche de la pitance.

La vie est belle. Et chaque jour est une vie. Prenons-là du bon côté et demain, il fera beau sur la grande route.

Par Titus FOLLY