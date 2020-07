Education : les aspirants au métier d’enseignant bientôt fixé sur leur sort

Soumis aux différents tests le samedi 13 juin 2020, les aspirants au métier d’enseignant de la maternelle, primaire et secondaire sauront à quel saint se vouer cette semaine. La délibération des grandes tendances sera disponible le vendredi 3 juillet 2020. Les candidats pourront accéder aux résultats dès samedi.

Faut-il le rappeler, ce test supplémentaire vise à renforcer la constitution de la base de compétences au métier d’enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général au Bénin. Un moyen idéal pour le gouvernement de palier le déficit des enseignants que le test de 2019 aurait laissé dans certaines régions du Bénin. Le but de l’initiative est en effet de «disposer d’une base plus fournie qui servira de vivier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires».

Par Aron OLOKOU