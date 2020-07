Education : les examens nationaux de Licence et master bientôt prorogé

Après une première expérience de l’organisation des examens nationaux de licence et de master au plan national instituée par décret 2017-194 du 20 mars 2017 dans le but de permettre aux apprenants d’avoir des diplômes munis du sceau de l’Etat, sur la période transitoire de trois ans au bout desquels, les Etablissements privés d’enseignement supérieur (Epes) non homologués seraient simplement fermés.

Les initiateurs avec leur tête, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Professeure Eléonore Yayi se sont retournés à la base pour un diagnostic.

Cette session d’appréciation tenue ce jeudi 25 juin 2020, consacrée à l’évaluation des examens nationaux de Licence et de master, a connu la participation effective des différents acteurs impliqués dans ces travaux dont l’objectif est d’apprécier le chemin parcouru sur la période expérimentale de 2017-2019, la prorogation ou non de cette réforme et la gestion des Epes sur la période indiquée.

De 2017 à 2019, 58 filières ont été retenues pour la Licence et 43 pour le master. Une participation croissante auxdits examens nationaux a été constatée. Le nombre des Epes inscrits pour la Licence et celui des candidats varie de 48 à 83 et 2423 à 6743 et pour le Master, le nombre d’Epes inscrits sur les deux ans (2018 et 2019) est le même soit 33 alors que le nombre de candidats, une récession relative de 847 en 2018 à 775 en 2019.

Au plan de la gestion des Epes, les 35 ayant eu l’avis favorable pour l’agrément, ne pourront, selon les textes en vigueur, obtenir l’homologation qu’au terme de 4 ans. Et le comité a suggéré la prise d’un décret portant prorogation de la période transitoire en vue de permettre aux établissements concernés de se mettre à jour.

Par Aron OLOKOU