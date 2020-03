Education sociale et financière dans l’enseignement : un atelier d’orientation lancé sur son intégration

Les locaux de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (ANSSFD), servent de cadre depuis hier, lundi 3 mars 2020, à l’atelier d’orientation sur l’intégration de l’éducation sociale et financière dans les curricula. Ouvert hier, il prend fin ce jour.

«Le monde entier s’est approprié

l’éducation sociale et financière… c’est une opportunité pour l’Afrique de faire de même». C’est par ces mots que le maître formateur certifié auprès d’Aflatoun et de l’OCDE, Félix Yao Kouassi, a renseigné sur le bien-fondé de cet atelier de formation de deux jours à l’endroit des cadres béninois.

Heureux de retrouver ses «frères» béninois pour partager ses expériences et son savoir-faire, l’ivoirien a confié que son travail consistera à présenter la structure Aflatoun, renseigner sur le concept d’éducation sociale et financière, ses tenants et aboutissants.

De même Félix Yao Kouassi entend renseigner les participants sur les modèles d’éducation sociale et financière avant de leur faire partager les expériences de la Côte d’Ivoire, qui a mis ce concept en œuvre depuis plusieurs années déjà.

Le président du Comité national de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale d’inclusion financière (CNSMO), directeur général de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, Louis Biao, le gérant de Sif-groupe, Armel Allavo et le conseiller technique à l’inclusion financière, représentant du ministre des Finances, Adam Dendé Affo, se sont succédés au pupitre pour dire toute leur joie de voir cet atelier se dérouler.

Ils ont souhaité que les participants sortiront aguerris de cet atelier afin d’être aptes à former d’autres cadres pour une intégration réussie de l’éducation sociale et financière dans les différents ordres de l’enseignement au Bénin.

Par Nafiou OGOUCHOLA