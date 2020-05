Elections communales au Bénin : fermeture des marchés et des frontières terrestres, ce dimanche

Démarrée le 1er mai dernier, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux prend fin ce vendredi 15 mai 2020.

A cette occasion, le parti Bloc Républicain a appelé ses militants et sympathisants à sortir massivement le dimanche 17 mai prochain pour porter leur choix sur les candidats du Cheval blanc cabré.

MESSAGE DE CLÔTURE DE CAMPAGNE ELECTORALE DU BLOC REPUBLICAIN

Chers militantes et militants du Bloc Républicain

La campagne électorale prend fin tout à l’heure à minuit. En cette occasion, je voudrais vous dire que je suis fier de notre pays. Car nous venons d’offrir au monde une nouvelle expression de notre expérience démocratique ; une nouvelle illustration de notre ingéniosité ; la preuve de notre résilience face à une menace, même la plus invisible. La campagne exclusivement médiatique que nous finissons ce soir restera dans l’histoire comme une énième invention du génie béninois. La campagne électorale a eu lieu dans un contexte particulier, avec des restrictions que vous avez dans l’ensemble respectées. Et je voudrais vous dire mon admiration pour cette discipline dont nous avons été capables.

Au Bloc Républicain, nous avons pendant ces deux semaines de campagne, diffusé par les canaux décidés par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, les propositions que nous soumettons à votre vote dimanche prochain. A quelques heures de la fin de la campagne électorale, il me plait de vous rappeler les défis qui attendent la prochaine mandature de nos conseils communaux et municipaux et comment le Bloc Républicain compte les relever. Le défi est immense d’autant que nous avons collectivement fait le constat des résultats fort mitigés de notre expérience de la décentralisation. Nos communes sont encore à la traîne ; nos conseils municipaux et communaux se sont souvent divisés ; nos ressources locales sont souvent mal gérées ; le lotissement est devenu dans nombre de nos communes une affaire de marchandage pour les élus communaux et de souffrance pour nos populations ; les économies locales n’ont pas émergé… bref nos communes peinent depuis deux décennies à s’inscrire définitivement dans la marche du développement.

Aux nombreux défis révélés par ce constat peu reluisant de notre processus de décentralisation, viennent s’ajouter les conséquences économiques et sociales de la pandémie du Coronavirus. Les prochaines années, nous devons travailler de façon acharnée pour nous en sortir. Et nos conseils communaux doivent y participer. Ils doivent être en mesure d’implémenter efficacement au niveau local, les décisions prises au niveau central par le gouvernement. Ils doivent être en mesure de susciter, de dénicher et de valoriser dans nos communes le génie par lequel chaque Béninois participera à cet effort collectif. Ils doivent pouvoir mettre l’Humain au cœur de leur action, promouvoir l’équité sociale, la liberté, l’esprit d’équipe, les entreprises locales, la participation citoyenne afin que tous, nous nous sentions concernés par les défis de nos communes et que tous ensemble, nous travaillions à les relever. Pour ce faire, nos élus doivent faire preuve d’exemplarité, de probité, de transparence dans la vie publique. Ils doivent mettre l’énergie, le talent et la créativité de nos jeunes et de nos femmes au cœur du développement de nos communes.

Militantes et Militants, ce sont là les exigences de la gouvernance locale du prochain mandat de nos conseils communaux et municipaux. Je me suis engagé à ce qu’elles soient comprises, intégrées et portées par tous les candidats du Bloc Républicain. Et j’ai tenu avec le bureau politique de notre parti, à ce que ces exigences soient traduites en dix engagements auxquels chacun de nos candidats a souscrit. Je prends à mon tour l’engagement auprès de vous, de m’assurer que chaque élu de notre parti observe et respecte ces exigences pendant tout son mandat. C’est une fois ce préalable accompli que je viens solliciter une dernière fois au profit de cet engagement, votre adhésion franche, et au profit de nos candidats, vos suffrages massifs.

Dimanche, sortez massivement pour accomplir votre vote dans la paix et en toute sécurité. Les dispositions ont été prises par la CENA pour que votre sécurité physique et sanitaire soit assurée. Sortez donc pour donner au Bénin tout entier, les ressources humaines de qualité que regorge le Bloc Républicain pour mieux gérer l’après Covid-19.

Votez pour le Bloc Républicain!

Et plus unis, nous serons plus fort pour construire le Bénin.

Abdoulaye BIO TCHANÉ

Secrétaire Général National