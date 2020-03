Elections communales au Bénin : la Haac sensibilise les journalistes

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication a initié une séance de formation des journalistes sur la conduite à tenir pendant la période électorale en vue de sauvegarder la cohésion et la paix au Bénin. Ladite séance s’est déroulée, le jeudi 12 Mars 2020, dans la salle BB24 de l’ORTB.

La Haac a sensibilisé les professionnelles des médias sur la

conduite à tenir pendant la période

de précampagne pour les élections communales et municipales de l’année 2020. Cette séance de formation a pour but de rappeler les nouvelles lois et la décision N°20008/Haac du 05 Février.

A l’ouverture, la vice-président de la Haac, madame Cécile Ahoumènou a remercié tous les professionnelles des médias pour avoir répondu présent à cette formation des activités de leurs corporations.

Plusieurs points sont inscrits à l’ordre du jour à savoir : La présentation de la décision N°20-008/HAAC du 05 Février 2020 portant règlementation des activités des médias pendant la période de précampagne pour les élections communales, le fondement des différentes décisions prises, échanges débats entre les journalistes et les membres de la Haac, le résumé et rappeldes décisions prises au cour de la séance pour un bon déroulement des activités des médias pendant la période électorale.

Les journalistes ont été situés dans leurs rôles de porteurs de messages de vulgarisation des activités des médias. Au terme de cette séance, Cécile Ahoumènoua rassuré tous les journalistes ayant faire une demande de la carte de presse qu’ils auront leurs cartes dans quelques jours.

Par Hubert DOSSOU