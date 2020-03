Électrification rurale : la BIDC accorde 12,04 milliards FCFA au Bénin

Dans le cadre du projet d’électrification par énergie solaire, la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a accordé un prêt de 21,1 millions de dollars US au Bénin, soit environ 12,04 milliards FCFA. Le Président de la BIDC, George Agyekum Nana Donkor et le ministre des finances et de l’économie, Romuald Wadagni ont procédé à la signature d’accord de prêt le mercredi 5 mars 2020 à Cotonou.

L’objet de ce prêt est de financer une partie de l’électrification de 750 infrastructures communautaires rurales à travers le pays, par des installations solaires photovoltaïques. Selon le communiqué de la BIDC, ce projet sera mis en œuvre dans onze des douze régions du Bénin.

A savoir : Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Mono, Ouémé, Plateau et Zou. Il profitera à 336 centres de santé, 184 centres de sécurité et 230 collèges d’enseignement général qui seront alimentés en énergie solaire.

«Cette initiative vise à améliorer la qualité des services sociaux de base dans les zones concernées, et, à assurer l’autonomie énergétique et le fonctionnement en continu des installations», peut-on lire dans le communiqué.

En effet, le soutien de la BIDC s’inscrit dans deux cadres stratégiques de la communauté. Il s’agit du plan directeur de la CEDEAO relatif à l’électrification rurale et périurbaine (accès universel à l’énergie, sécurité énergétique et nécessité de faciliter pour tous l’accès aux énergies propres et renouvelables) et du Plan stratégique de développement énergétique du Bénin.

Ledit projet prend en compte le volet de l’électrification rurale, qui cible un taux d’électrification compris entre 79% et 92% à l’horizon 2035.

Ainsi, «le projet contribue significativement à répondre à la demande en électricité des infrastructures communautaires du pays, étant donné que le manque d’accès aux services énergétiques modernes tels que l’électricité, et la cherté de ces services ont été identifiés comme constituant d’importants obstacles à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique», a indiqué la BIDC dans son communiqué.

À terme, le projet va accroître l’accès à l’énergie propre, fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des infrastructures communautaires des localités bénéficiaires, renforcer les capacités des structures de gestion, d’exploitation et de maintenance afin d’assurer la pérennité des installations hors réseau.

Par Félicienne HOUESSOU