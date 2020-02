Eliane Bafeno : «je ne veux pas qu’on puisse écraser ma réputation»

Après les rumeurs de sa supposée relation avec son avocat dans l’affaire qui l’oppose au pasteur Moïse Mbiye, Eliane Bafeno est montée au créneau pour dementir toute relation amoureuse entre lui et son avocat.

En effet, des vidéos et audios entre Eliane Bafeno et son avocat, Maître Jimmy Ngalasi avaient circulé sur les réseaux sociaux et choqué les internautes. Mais selon la jeune fille de 20 ans, il s’agit d’un mensonge qui pour seul but de salir sa réputation de même que sa dignité.

«C’est justement pour les rumeurs que j’entends partout sur les réseaux sociaux qu’il paraîtrait que je sors avec mon avocat, alors que c’est faux. C’est vraiment contraire à ce que les gens pensent. Parce que déontologiquement je sais qu’une cliente ne peut pas sortir avec son avocat et ça prouve en réalité qu’on veut me faire passer pour une femme qui sort avec tout le monde. Ça joue sur ma réputation et je ne veux pas qu’on puisse écraser ma réputation», a déclaré Eliane Bafeno.

Signalons que l’affaire d’Eliane Bafeno et le Pasteur Moïse Mbiye se poursuit. Les deux parties se sont confrontées au parquet début de semaine après que Eliane Bafeno ait porté plainte contre le Pasteur Moïse Mbiye pour viol, avortements et plusieurs autres infractions. L’instruction se poursuit en attendant le procès selon Mbote.cd.