Élimination des enfants dits «sorciers» au Bénin : le crime de sang qui tient tête à la modernité

Quand un enfant naît, le cercle de la famille applaudit à grand cri. Mais malheureusement en Afrique et particulièrement au Bénin, la naissance de certains enfants peut parfois créer de la consternation au point d’amener à l’élimination du nouveau né. En effet, soupçonnés de sorcellerie, lesdits enfants, à peine nés, sont condamnés et assassinés. Voyage au coeur de ce phénomène.

Au nord du pays de Patrice Talon donc au Bénin ou même parfois dans les localités du centre et du sud, une enfant qui naît avec des dents, un enfant qui sort du ventre maternel avec le placenta est un «biyondo» selon l’appellation en langue bariba ou «tohossou» en fon, donc un sorcier.

Déjà cette désignation n’a pas que pour but que d’identifier de telles progénitures. Elle témoigne aussi de l’abomination que constituent les êtres nés de façon «bizarre». La pratique très répandue dans le nord du Bénin notamment dans les départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou et de l’Alibori, existe et se pratique encore même si le taux n’est plus aussi alarmant qu’autrefois.

Abel Noutchet, étudiant à l’université d’Abomey-Calavi et natif de Grand-Popo raconte son expérience : «quand un enfant naît avec des anomalies telles que les dents ou quelconque déformation, il est automatiquement isolé. Il est ensuite arraché à ses parents pour le faire disparaître. Alors que le monde a évolué et tout le monde a bien conscience que les différentes accusations proférées à l’encontre de ces enfants sont pour la plupart basées sur des préjugés.»

L’on pourrait se demander à quoi ressemblerait un enfant sorcier?

Plusieurs traits permettent de qualifier un enfant de «sorcier» et ceux-ci varient d’une région à une autre et des réalités culturelles. En milieu Batonou, on appelle enfant sorcier un enfant qui commence sa dentition par la mâchoire supérieure au lieu de la mâchoire inférieure. Ou, un enfant qui naît en ayant la face contre terre ou qui en ayant déjà des dents décrit le professeur Léon Bigou enseignant à l’université d’Abomey-Calavi.

La taille du sexe du garçon, la mort de la maman à l’accouchement ou la sortie de l’enfant par le siége au lieu de la tête sont aussi des critères pour dire qu’un enfant est sorcier a t-il ajouté.

Dans d’autres régions, les caractéristiques des enfants sorciers sont nombreuses. Sont donc considérés comme enfants sorciers, ceux qui naissent avec des bosses, qui n’ont pas de mélanine dans le corps (les albinos), ceux qui souffrent de la trisomie et ceux qui ont des déformations au niveau des lèvres (bec de lièvre ) ou encore des enfants qui ne s’assoient pas avant d’avoir sept mois. Les exemples sont légions….

Les causes de ce phénomène

Plusieurs raisons tentent de justifier cette attitude envers les enfants. En effet, chez les batonou et les bariba, il est dit que lorsqu’on doit choisir entre la honte et la misère, le mal et la mort, il faut choisir la mort. Et ceci , pour se préserver de la honte et pour préserver la paix et la quiétude ces âmes innocentes sont tuées par asphyxie ou par noyade.

Pire, d’autres sont enterrés vivants dans les termitières ou l’on les tient par les pieds et l’on cogne leur tête contre des arbres. Les plus chanceux eux,sont chassés loin de la région concernée avec leurs mères ou vendus à des peuls pour servir en tant qu’esclave.

Selon Diana Granja, chargée de projet au sein de l’organisation non gouvernementale «les franciscains – Bénin» ce phénomène est dû à l’ignorance ,car ,selon elle ces malformations qu’on trouve chez ces enfants sont dues au fait que les femmes africaines enceintes font des travaux durs. Ce qui entraîne la perte du liquide amniotique et donc empêche l’enfant de bien tourner lors de l’accouchement. Elle condamne donc cette ignorance de plusieurs personnes qui ne cessent de tuer des âmes innocentes. En ce qui concerne la présence des dents constatées à la naissance, elle est due à une hypercalcémie. Il s’agit donc de fausses dents appelées «des kystes dermoïdes» a t-elle dit pour conclure.

Les manques de suivi pré natale, la consommation de l’alcool et de certains produits qui endommagent le foetus sont entre autres plusieurs causes qui expliquent ces malformations nous apprend Patrick Agbandjaï, échographe spécialiste en consultation prénatale.

Il faut sonner le glas pour arrêter l’injustice !

Face à toutes ces questions il est impérieux de procéder à des campagnes de sensibilisation pour conscientiser les pratiquants de cet acte qui n’honore pas la société. Mieux, il faut dénoncer et condamner les auteurs car la vie de la personne humaine est sacrée et inviolable.