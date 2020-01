Éliminatoires Mondial Qatar 2022/ (CAF) : «La RDC sera le  favori…mais» dixit Dussuyer

Le tirage au sort pour les éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022, a eu lieu, hier mardi 21 janvier 2020, en Egypte, au siège de la Confédération africaine de football (CAF). A l’issue de cette cérémonie, les ‘’Écureuils’’ du Bénin s’en sortent avec un groupe relativement équilibré et savent désormais à quoi s’attendre.

Les dés sont jetés. Le Bénin connait désormais ses adversaires pour le second tour qualificatif de la zone Afrique de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar en 2022. Les poulains du sélectionneur français, Michel Dussuyer, se retrouvent dans le Groupe J. De ce fait, le capitaine Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers vont devoir croiser les crampons avec la République Démocratique du Congo, le Madagascar et la Tanzanie.

Le Vice-champion d’Afrique, le Sénégal a hérité d’un groupe plutôt à sa portée. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H où figurent le Togo, le Congo et la Namibie. Avec un effectif constitué de joueurs évoluant dans les grands championnats européens, dont le meilleur joueur africain Sadio Mané, la sélection sénégalaise devrait passer, sans grande difficulté, cette phase de groupe où seul le premier de chaque poule est sélectionné pour le tour suivant.

Quant au champion, l’Algérie dans le groupe A, elle sera en compagnie du Burkina-Faso, du Niger et du Djibouti. Le Cameroun et la Côte d’ivoire vont revivre les éliminatoires de la coupe du Monde 2006 dans le groupe D.

A noter qu’au terme de ces confrontations, seuls, les premiers de groupe passeront au dernier tour. Selon le règlement, ce dernier tour encore appelé barrages, se fera en aller-retour. C’est donc après cette dernière phase que les cinq nations africaines, qui représenteront le continent noir à cette compétition, seront connues.

«La RDC sera le favori…mais chaque équipe jouera pleinement sa chance»

«C’est un groupe homogène, les quatre équipes étaient à la dernière édition de la Can Egypte 2019. Donc, c’est un groupe qui est compact. La RD Congo serait le favori de la poule. Mais je pense que ce sera un groupe très serré où chaque équipe aura à jouer pleinement sa chance.», a déclaré, Michel Dussuyer, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin

Par raport à la Tanzanie qui est considérée comme le petit poucet du groupe Michel dit ceci «C’est une équipe qui est en progression. Elle était aussi à la Can avec un jeu formidable et sa star l’attaquant Samata. Je crois que c’est la Nation qui va jouer au trouble-fête en créant de problème aux autres. Mais comme je le dis avec la Madagascar comme le Bénin ont été la surprise de cette Can, voilà les équipes auront à cœur de poser aussi de problème à la RDC.»

Koto Gbian, premier vice-président de la Fédération béninoise de football : «C’est un tirage qui nous ait favorable à première vue. Je pense que pour une équipe montante comme la nôtre (Ndlr : Le Bénin) ce groupe est à notre portée. C’est vrai que la RD Congo reste le leader, mais parfois c’est seulement du nom et elle est prenable si on s’y prend bien. La fédération va une fois encore comme depuis le 25 août 2018, jouer sa partition afin que le Bénin se retrouve au tour suivant. Et nous sommes conscients que nous devons agir vite vu que le calendrier a été modifié. Ainsi, j’appelle le peuple à toujours rester solide derrière l’équipe nationale pour des victoires plus retentissantes».

Tableau complet du tirage au sort des 10 groupes :

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

A cette occasion, la Caf a dévoilé le calendrier des qualifications. Selon le calendrier, les éliminatoires démarreront en octobre 2020 et se poursuivront jusqu’en octobre 2021.

Avec le nouveau calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations, la CAF a dû refaire le calendrier des qualifications à la coupe du monde 2022.

Ci-dessous, les dates des nouvelles journées:

Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020

Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020

Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021

Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021

Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021