Elle tente de tirer sur son mari en lieu et place des braqueurs !

Cette histoire est un récit de Illary Simplice souhaitant avoir les avis de tout un chacun. Il arrive de ces situations dans la vie que tout un chacun d’entre nous peut vivre un jour. Des fois, ce sont des histoires qu’on nous raconte ou ce sont des faits qu’on nous soumet. Chacun est appelé a tiré des leçons de cette histoire et donné son point de vue.

La rencontre

Camille Kouadio est chauffeur de camion et parcourt les villes pour transporter de la marchandise, ce qui fait qu’il connait tout le pays comme le bout de ses doigts. Les villages et hameaux n’ont pas de secrets pour lui. Avec Cheick son apprenti, ils vont de ville en ville, charger et décharger, qui des produits vivriers, qui des articles de contrebandes.

Travaillant avec les clients de son patron, un libanais possédant des nombreux camions, il fait partie de la flopée de chauffeurs commis aux tâches multiples susceptibles de faire rentrer du sou dans les caisses de l’entreprise. Dans les faits, Camille Kouadio n’a pas un seul jour à lui sauf quand il est malade, occupé qu’il est à chercher de l’argent, car bien que soucieux de faire tourner la société, il est arrivé à faire comprendre à son apprenti qu’ils doivent «songer» à préparer leurs retraites aussi.

C’est au détour d’une rue, dans un lointain village de Man, qu’il croise Abah, une vendeuse d’oranges à la sauvette. La conjugaison du froid et de la solitude faisant le reste, Camille et Abah finissent par devenir amants, dans ce coin perdu. Du coup, quelque soit la mission, Camille s’arrange pour faire le détour là pour voir ce qu’elle qui aura su le conquérir, lui célibataire endurci. Et un jour, elle lui annonce qu’elle est enceinte de lui.

Nouvelle vie

La nouvelle de la grossesse d’Abah met Camille dans une de ces joies pas possibles. Lui qui n’avait songé entendre une telle nouvelle de si tôt, n’en revenait pas et il se dit immédiatement qu’il fallait qu’il ait un comportement responsable vis-à-vis de la jeune fille. Car il se dit qu’elle voulait faire du chemin avec lui, sinon elle n’aurait même pas songé à lui annoncer une telle nouvelle, les moyens pour faire disparaître une grossesse n’étant plus un secret.

Et puis quand il revoyait sa vie, aucune femme n’avait osé le prendre au sérieux, en songeant à un quelconque projet d’avenir avec lui. Il avait tenté cinq fois de se mettre en ménage avec des femmes et cinq fois cela avait échoué car elles le traitaient de «simples» chauffeurs. Aussi, étreint par l’émotion, il demanda presqu’à genoux, à Abah de devenir sa femme et de venir vivre avec lui à Abobo, dans sa modeste demeure.

Sans demander son reste, Abah abandonna son ancienne vie pour le suivre. Elle qui rêvait de devenir citadine, venait de voir son rêve se réaliser. «Son Abidjan» venait de se dessiner, elle ne pouvait pas cracher là-dessus. Après avoir dit «au revoir» à la vieille dame qui lui tenait lieu de famille, elle embarqua avec Camille, heureux comme un jeune premier, à l’idée de fonder enfin une famille.

Espoir et réalité

Comme on le dit trivialement à Abidjan «comportement c’est comme poils, tu vas couper comment-comment, ça repousse toujours» pour dire que les habitudes ont la peau dure. Abah, vendeuse d’oranges et accessoirement fille de joie, n’avait rien d’une femme au foyer, domptée et soumise. Bien que nourrice, elle touchait à la bouteille et fumait, ce qui n’était pas pour plaire à Camille et en plus elle était le genre negligeante, pas adepte de la propreté.

Camille qui fermait les yeux au départ s’était dit que c’était la grossesse qui était la cause de certaines de ses attitudes qu’il n’aimait pas et que ça irait avec le temps. Et en plus, il constatait qu’il perdait de l’argent tout ça mais il se faisait une raison sachant que c’était Abah qui lui faisait les poches, alors qu’il s’occupait correctement d’elle, survenant à tous ses besoins.

Mais des mois après son accouchement, bien qu’elle lui eut donné un beau garçon, la jeune dame continuait à lui mener la vie dure à tel point qu’il ne se passait de jour sans histoire dans la maison. Mais Camille grand seigneur se disait qu’il se devait de s’en occuper et de la protéger, vu que l’unique dame qu’elle lui avait présenté comme étant sa grande mère, au village était décédée. Donc il faisait contre mauvaise fortune, bon cœur. Il se disait qu’il ferait tout pour la faire changer, comme son propre enfant étant donné qu’il était quand même plus âgé qu’elle de vingt ans…

Le braquage

Camille Kouadio venait de rentrer d’une longue tournée et s’était empressé de prendre Iman, son petit garçon de six mois, qu’il aimait à la folie à l’instar de sa femme, pour jouer. En culotte, il était assis au salon et jouait avec son fils pendant qu’Abah sa femme, regardait un film à la télé. Tout à coup quatre gaillards lourdement armés, rentrèrent dans la maison pour les mettre tous en joue. Ils avaient annoncé les couleurs, c’était un braquage ! Ils fouillèrent partout, sans rien trouver d’important alors pour bahuter le couple avant de partir, l’un des leurs eut l’idée farfelue de remettre un pistolet à Camille en lui disant de le mettre sur la tempe d’Abah et de tirer pour voir s’il l’aime ou pas.

Camille refusa catégoriquement, en disant que pour rien au monde, il ne mettrait la vie de sa femme en jeu et qu’il serait souhaitable qu’ils le tuent et d’épargner sa famille au lieu de faire cela. Rigolard, le même braqueur remit le même pistolet à Abah en lui disant de tirer ou pas, bref, elle avait le choix. Posément, Abah plaqua le pistolet contre la tempe de Camille, car contrairement aux bandits, elle savait où Camille gardait son argent car elle était tombée par accident dessus et avait vu qu’il avait pu mettre 45 millions de côté.

Alors, elle s’abaissa et lui chuchota dans l’oreille de sorte à ce que les braqueurs n’entendent pas «j’ai vu, je sais où tu mets ton argent» et elle pressa sur la détente. Mais le pistolet n’était pas chargé et le barillet tourna à vide ! Tout à coup le braqueur qui avait tendu l’arme se mit à rire en disant qu’il voulait jouer et demanda à ses amis de partir. Si vous étiez à la place de Camille, que feriez-vous ? Précisons que le bébé a six mois et tête encore.