Elle «vend» son époux pour acheter des vêtements à ses enfants

Condamnation de Lionel Zinsou : la CADHP approuve la décision

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ne pense pas remettre en cause la peine de 5 ans d’inéligibilité, six mois de prison avec sursis et 50 millions d’amende infligée à l'ancien ministre Lionel Zinsou par la…