Elles font un canular aux gendarmes, un hélicoptère et une ambiance intervienne

Un acte d’une grande bêtise. Deux adolescentes ont mobilisé un hélicoptère, une ambulance et une équipe cynophile en faisant croire qu’un accident de la circulation venait d’avoir lieu à Donzenac, en Corrèze.

Les deux adolescentes, âgées de 12 et 14 ans, ont appelé le numéro d’urgence 15 le 21 août, en expliquant qu’une mère et son fils de six ans, ainsi qu’un motard, étaient impliqués dans les faits.

Les services de secours ont alors dépêché «de nombreux moyens», allant jusqu’à envoyer un hélicoptère pour repérer les lieux du drame, rapporte Ouest France.

Le journal explique que les adolescentes sont même allées jusqu’à dire que «la mère serait décédée des suites de l’accident». Mais une fois sur place, les secouristes n’ont évidemment rien remarqué du tout.

Une indemnisation ?

La gendarmerie a alors mené une enquête rapide pour remonter la trace de ce canular de très mauvais goût et identifier les deux jeunes filles. Selon une publication partagée sur la page Facebook des forces de l’ordre, elles se sont vues, avec leurs parents, «notifier une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d’un classement sous condition d’indemnisation du préjudice des victimes».

Le code pénal punit en théorie de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende les personnes divulguant une fausse information concernant un sinistre nécessitant l’intervention inutile des secours.