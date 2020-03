Elton John fête ses 73 ans avec ses fils en chanson (Vidéo)

Mercredi, Elton John a soufflé ses 73 bougies en famille. Et rien n’aurait pu lui faire plus chaud au cœur que de voir ses deux fils, Elijah, 7 ans, et Zachary, 9 ans, lui chanter «Joyeux Anniversaire». Un pur moment de bonheur immortalisé dans une vidéo publiée sur Twitter.

Grateful for the best birthday ever with my family 🙏🏻❤️🎂🚀 Elton xx pic.twitter.com/gfDsZ865BW — Elton John (@eltonofficial) March 26, 2020

Une fois la chanson terminée, Elton John a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour souffler toutes ses bougies, au grand amusement de ses enfants.

«Reconnaissant pour le meilleur anniversaire de tous les temps avec ma famille», a écrit le Rocketman dans son post.