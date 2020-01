Elton John : l’artiste a reçu la plus prestigieuse des décorations décernées par la reine d’Angleterre

Elton John a eu l’honneur d’être décoré de la plus haute distinction décernée par la reine d’Angleterre. Il a reçu la Companion of Honour en reconnaissance de son incroyable carrière, mais aussi pour son action philanthropique, lui que l’on sait particulièrement engagé dans la lutte contre le sida entre autres causes.

Et après 50 ans de carrière et plus 300 millions d’ albums vendus, l’artiste fait désormais partie des 64 personnes, en plus de la reine, à pouvoir porter cette décoration au quotidien si on en croit NME.

We are so thrilled and beyond proud of founder @EltonOfficial today as he is awarded the Companion of Honour for his remarkable services to music and charity.

Congratulations Elton on this wonderful and well-deserved recognition. https://t.co/05PDizJeDu

— Elton John AIDS Fdn (@ejaf) December 28, 2019