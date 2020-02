Elton John poursuit sa tournée Néo-Zélandaise malgré sa pneumonie

Il en faut plus qu’une pneumonie pour mettre le Rocketman à terre.

Elton John, qui a été victime de cette affliction difficile à surmonter pour un chanteur lors d’un concert à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dimanche, a annoncé qu’il remonterait sur scène comme prévu, ou presque : le concert de ce mardi sera repoussé au lendemain, tandis que celui de jeudi ne bougera pas, d’après ITV.

«I’m still standing» («je reste debout»), chantait Elton John dans son tube éponyme de 1983. Et apparemment, il compte le faire le plus longtemps possible !