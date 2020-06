Emily : la star a fait grimper la température en bikini sur Instagram

Emily sait comment attirer tous les regards. La starlette s’est affichée en mini bikini sur Instagram et elle est sexy.

L’été commence fort avec Emily Ratajkowsk i. Dimanche 21 juin, la starlette a pris la pose dans un mini bikini et un string et elle a fait grimper la température sur Instagram.

Emily Ratajkowski n’a pas attendu bien longtemps avant de s’afficher en mini bikini. La starlette a voulu fêter le début de l’été et elle a enfilé l’une de ses créations. De ce fait, elle prend la pose en bikini et elle a opté pour un string.

La femme de Sebastian Bear McClard met ses jolies formes en valeur et surtout ses fesses . Il est clair que ses fans ont dû se réjouir en voyant ses nouvelles photos. Sur une autre photo, la star se trouve avec juste un bas de maillot de bain.

Elle cache sa poitrine et elle n’a pas hésité à s’afficher avec des talons hauts afin de mettre en valeur ses jambes. Emily Ratajkowski sait comment mettre en avant ses produits et il est clair que ses fans vont vouloir copier son look pour la saison estivale.

En tout cas, l’été promet d’être très chaud cette année et Emily a bien l’intention de faire rougir ses fans.