Emily Ratajkowski a encore frappé ! Elle a pris la pose petite tenue : et le résultat est ultra sexy !

A l’occasion de la fête des mères aux Etats Unis, Laeticia Hallyday a posté un autre TiTok avec sa fille Joy …

Décidément, Laeticia Hallyday a adoré son premier TikTok avec sa petite fille Joy ! En effet, après avoir posté son premier sur Instagram il y a 2 jours… Rebelote pour la mère de famille !

Ainsi, la maman de Jade et Joy écrit une belle déclaration à sa fille en légende : «Répétitions avant la fête des mères … nous y arrivons😄 ! Je t’aime mon petit amour !»

Un post que les fans ont adoré Laeticia Hallyday ! En effet, la vidéo cumule plus de 100 000 vues et des milliers de likes ! Les commentaires sont également très nombreux et tous plus adorables les uns que les autres !

Tout comme le premier TikTok posté avec Joy, les internautes ont été ravis d’admirer ce moment de complicité mère et fille ! En effet, il n y qu’à lire les commentaires des internautes sur la toile.

On vous a donc sélectionné quelques uns ! «Ta fille est adorable Laeticia Hallyday ! Elle danse super bien Joy en plus !»» Tu t’améliores comparé au TikTok d’avant Laeticia ! Tu as bien assimilé la chorégraphie cette fois ci Laeticia !»

Ou encore : «Trop adorables toutes les deux ! Joy est un vrai petit rayon de soleil Laeticia ! Dommage qu’on ne la voit pas assez souvent sur les réseaux sociaux ! En tout cas vous dansez trop bien toutes les deux ! Gros bisous à vous les filles, mais aussi à Jade !»

Peut on ainsi lire sur le réseau social de Laeticia… Des messages qui feront donc très plaisir à la mère et à la fille ! On vous laisse donc visionner la vidéo en question ci-dessous !