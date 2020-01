Eminem accusé de plagiat

Le nouvel album surprise du rappeur américain Eminem, après avoir essuyé les critiques, s’est vu confronter à une histoire de plagiat.

En fidèle admirateur d’Alfred Hitchcock, Eminem s’est inspiré de la pochette d’un projet du réalisateur datant de 1958, Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By de Jeff Alexander, alors que les 2 interludes, titrés Alfred, samplent la voix d’Hitchcock.

Pourtant, le rappeur écossais nommé Zee The Dungeounous accuse Eminem de plagiat. Selon ce dernier, Slim Shady aurait repris son morceau de 2015, également intitulé Music To be Murdered By :

«Quand j’ai entendu les samples d’Hitchcock, constaté le même titre et la même date de sortie, j’ai commencé à avoir peur. Je ne crois pas qu’il ait volé mon morceau. Il est l’une de mes idoles et c’est peut-être juste des coïncidences. Malgré tout, il y a tellement d’histoires d’artistes les plus riches avec plus de notoriété qui font ce genre de choses…»