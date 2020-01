Eminem bat un nouveau et demeure le rappeur le plus rapide au monde

À 47 ans, Eminem est toujours le rappeur le plus rapide au monde et bat un nouveau record. Le rappeur de Détroit a battu son propre record qui datait de 2018, sur son nouveau morceau «Godzilla», en featuring avec Juice WRLD.

Vendredi dernier Eminem a dévoilé sans aucune promotion un album surprise intitulé «Music To Be Murdered By» de 20 morceaux avec les featurings de Young M.A, Royce da 5’9″, Ed Sheeran, Juice Wrld, Skylar Grey, Black Thought, Q-Tip, Denaun Anderson, Don Toliver, Kxng Crooked et Joell Ortiz ainsi que pas moins de 7 prods de Dr. Dre, comme il l’avait fait avec Kamikaze un an et demi plus tôt.

Une volonté de sa part depuis les critiques négatives survenues quelques jours avant la sortie de Revival. Alors que les critiques sont plutôt positives chez les fans, ce nouvel album prouve qu’Eminem en a encore sous la dent à l’approche de la cinquantaine. Et pour preuve, le MC a carrément explosé son record de vitesse sur le morceau Godzilla avec le regretté Juice WRLD qui se charge du refrain.

Sur ce nouvel opus, Eminem a battu un nouveau record qu’il détenait tout d’abord 2013 avec le titre «Rap God» extrait de l’album «The Marshall Mathers LP 2» sur lequel le rappeur américain réussit l’exploit de rapper avec 9,6 syllabes par seconde puis plus récemment en 2018 il a fait encore mieux avec 10,3 syllabes par seconde sur le single «Majesty» en collaboration avec Nicki Minaj.

Quand on est Slim Shady on ne recule pas. Au terme du morceau du morceau «Godzilla» en featuring avec Juice WRLD, Eminem sur le troisième couplet, fait encore mieux. Il rappe 229 mots en 30 secondes, soit 339 syllabes, ce qui fait 11,3 syllabes par seconde.