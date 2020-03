Eminem : «Je me sens comme un enfant»

Le rappeur Eminem déclare son amour à la légende de son enfance Mike Tyson ! On vous donne plus de détails sur cette rencontre !

On n’image jamais comment on pourrait réagir si l’on venait à rencontrer notre idole ! Eminem, lui, le sait maintenant. En effet, le rappeur a eu la chance d’être invité par Mike Tyson. Ce dernier l’a reçu pour son podcast. Hotboxin’ With Mike Tyson.

Slim Shady est alors fou de joie ! Il essaye tout de même de se contenir. D’ailleurs il demande même à Mike Tyson de l’arrêter s’il devenait bizarre. «Je me sens comme un enfant actuellement mec» lâche le rappeur.

«Tu est comme un Dieu pour moi ! Tu as accompli tellement de choses dans ta vie.» continue Eminem. Avant de finir : «C’est tellement fou d’être le champion du monde des poids lourds à 20 ans».

Une rencontre exceptionnelle pour les deux hommes. D’ailleurs chacun d’eux a marqué à jamais le monde de par son talent. D’ailleurs Mike Tyson reçoit un grand nombre d’invités prestigieux sur son podcast. En effet, avec Eben Brittn, ancien joueur de NFL, il a déjà reçu Evander Holyfied, Tyson Fury, Michael Buffer et maintenant Eminem.