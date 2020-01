Eminem : le rappeur crée la surprise en dévoilant un nouvel album

On ne s’y attendait pas. Deux ans après Kamikaze, Eminem vient de sortir dans la nuit un nouveau disque intitulé Music to Be Murdered By. C’est une sacrée surprise de la part d’Eminem.

Shady a devoilé ce vendredi matin un nouvel album qui n’avait pas du tout été annoncé en prenant tout le monde sur le court. On peut voir sur la pochette du disque, intitulé Music to Be Murdered By, un Em’ avec une hache sur le crâne et un pistolet sur la tempe, le tout maculé de sang.

De toute évidence, ce sera du lourd. Selon le rappeur, cette illustration est une référence direct à un album du même nom sorti par le réalisateur britannique Alfred Hitchcock en 1958.

Composé de 20 chansons, Music to Be Murdered By compte plusieurs collaborations de renom comme celles de Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran, Anderson .Paak, Young M.A, ou encore Juice WRLD, mort en décembre dernier.

Le rappeur en a profité pour dégainer le clip d’un des morceaux de l’album, «Darkness». Une vidéo qui dénonce les violences par armes à feu aux Etats-Unis et met en scène une fusillade lors d’un concert.

Toujours engagé, Eminem délivre un message à la fin du clip pour encourager à aller voter. «Faites entendre votre voix et aidez à changer les lois sur les armes aux Etats-Unis», peut-on lire avec un lien vers le site d’inscription aux listes électorales.