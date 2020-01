En filigrane : le Bénin aspire la cour des grands

Depuis la dernière Can Egypte 2019, le Bénin pense revoir à la hausse sa politique du développement du football national.

Une politique basée sur la réelle méthode de développement du cuire rond qui consiste à l’instauration des structures y afférentes.

Ainsi les procédures de l’installation de la direction technique nationale se mettent en place. Et au plus tard le 15 février prochain. Oui il le faut un patron technique de la politique du sport roi béninois. Et pour cela les membres de la commission ont intérêt à faire le bon choix.

Après plusieurs années d’amateurisme, le Bénin entend désormais se conformer aux exigences de la FIFA en matière de transfert de joueurs.

Outre la direction technique des formations à l’endroit des clubs sont formés sur au système (DTMS et TMS) le mécanisme pouvant permettre d’enregistrer les joueurs sur le plan local ou international sont en route afin de ficher désormais les joueurs béninois. Et de mieux contrôler leurs carrières.