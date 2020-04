En Inde, il viole une fillette de 7 ans et lui abîme les yeux

Les faits se sont produits mercredi soir dans l’Etat de Madhya Pradesh, en Inde.

Une fillette, âgée de 7 ans, jouait avec ses amis lorsqu’un jeune homme l’a attiré dans une maison abandonnée où il l’a violée. Puis il a appuyé fort avec ses doigts sur les yeux de l’enfant pour qu’elle ne puisse pas le reconnaître.

La victime a été retrouvée les mains attachés dans la maison. Elle a été transportée à l’hôpital où les médecins tentent de lui sauver ses yeux afin qu’elle puisse retrouver la vue.

Le violeur a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit d’un voisin de la victime, âgé de 21 ans. «Je trouve cette agression infâme et dégoûtante. Je demande le châtiment le plus célèbre pour ce monstre» s’est insurgé Swati Maliwal, responsable de la Commission des femmes à Delhi.