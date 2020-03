En mode confinement, Fabrice Luchini lit les Fables de La Fontaine (Vidéo)

Si vous vous ennuyez pendant le confinement imposé durant la pandémie de coronavirus, Fabrice Luchini a pensé à vous. Non seulement l’acteur a enfin ouvert un compte Instagram, mais en plus il y propose une lecture régulière des Fables de La Fontaine.

«J’entendais inlassablement le mot confinement. Et cela m’a rappelé une fable de La Fontaine, qui parle d’un confinement d’un amateur des jardins et d’un ours, et qui n’en peuvent plus d’être seuls», annonce-t-il en introduction de sa première vidéo.

S’il estime que «c’est tout petit comme participation», les amoureux de sa verve apprécieront grandement.