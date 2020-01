En «vendant» sa fille Rafna, Carmen Sama réalise un autre rêve de Dj Arafat

Près de cinq mois après la mort de DJ Arafat, une marque de vêtements portant le nom de sa dernière fille, Rafna, vient de voir le jour. Un projet rondement mené par la veuve du Daishikan, Carmen Sama.

Quelques semaines après l’inhumation de son fils, la mère de DJ Arafat, Logbo Valentine alias T ina Glamour avait ouvertement reproché à la veuve de son fils, Carmen Sama, de trop exposer les photos de sa dernière petite fille, Rafna Houon, âgée de seulement deux ans.

La génitrice du Daishikan ignorait encore le projet qui trottinait dans l’esprit de la belle Carmen. Lors de leur récente rencontre , tout porte à croire que ces deux femmes, chères à feu DJ Arafat, semblent avoir arrangé les choses, puisque Carmen Sama envisage d’aller bien plus loin que l’exposition des photos de la petite Rafna sur les réseaux sociaux.

En effet, le prénom de la dernière fille de DJ Arafat est désormais une marque de vêtements pour enfants. À en croire la veuve du Beerus Sama, ce projet a été pensé par son défunt mari lui-même, et ce, dès la naissance de la petite Rafna Houon.

«Rafna est une ligne de vêtements pour enfant qui est née de la volonté de mon défunt époux, DJ Arafat. C’est donc dans l’idée d’immortaliser notre amour qui a donné naissance à cet enfant que nous avons eu l’idée de créer une marque de vêtements qui s’appellerait ainsi. C’est pourquoi après la disparition de mon époux, j’ai décidé de matérialiser cette idée que nous avions eue ensemble dès les premiers jours de la naissance de notre fille. C’est pour moi, une façon d’honorer sa mémoire», a soutenu

Carmen Sama, avant de donner une description plus détaillée de la marque de vêtements pour enfants, Rafna.

«Rafna est une ligne de vêtements qui se veut moderne et sobre. C’est une marque qui a été pensée avec l’aide des meilleurs stylistes de Côte d’Ivoire…. Rafna est aussi une marque de vêtements qui mélange le traditionnel et le moderne. Nous intégrons dans nos modèles du pagne et du tissu traditionnel que nous sommes allés chercher dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire. En faisant cela, nous voulons participer à la valorisation du patrimoine ivoirien dans le monde», a déclaré Carmen Sama.