Encore un clash entre Jazz et Manon Marsault !

Décidément… Les clashs continuent entre Jazz (JLC Family) et Manon Marsault. Et justement ! Cette dernière l’a ouvertement clashé sur les réseaux.

«On aime beaucoup mieux ceux qui tendent à nous imiter que ceux qui tâchent à nous égaler. Car l’imitation est une marque d’estime et le désir d’être égal aux autres est une marque d’envie. Bonne soirée à vous». Et bim ! Pas sûr que cela plaise à Jazz.

D’autant plus que Manon en a rajouté une couche en soutenant la maman d’Hugo : «En tout cas Tiago et moi, on veut bien apprendre vos recettes. On comptait se mettre à la cuisine… Hugo serai un super prof». Jaloux d’un tel soutien, Jazz et Laurent ont donc réagi sur Snapchat.

«Copiés, pas copiés, jamais égalés. Si j’avais fait des posts Instagram à chaque fois qu’on copiait mes business de A à Z… Dans mon téléphone, j’ai tout, si vous saviez. Je peux vous montrer comment ces gens sont à l’intérieur d’eux. Comment ils sont mauvais. Comment ils parlent les uns des autres. Je briserai leur famille !»