Energie solaire : Solar Frontier crée la différence avec les panneaux solaires nouvelle génération

La politique de création d’énergie propre et de source renouvelable ne cesse d’étaler des innovations. C’est du moins ce qu’il faut comprendre avec l’entreprise photovoltaïque japonaise, Solar Frontier qui met le marché des panneaux solaires nouvelle génération, résistible à 100% à l’ombre et capable de produire de l’énergie illimitée et quel que soit le temps. Une innovation jusque-là jamais réalisée, qu’il importe de valoriser.

Pendant qu’une couverture à 10% d’ombre entraine une incapacité momentanée des panneaux solaires ordinaires de produire de l’énergie, le même geste appliqué à 90 voire 100% sur des panneaux solaires nouvelle génération, ne signale aucun dysfonctionnement.

C’est là une innovation concluante sous la coupole de Solar Frontier, qui a fait et continue de faire ses preuves dans la solution énergie solaire. Il s’agit d’une technologie conçue et distribuée par Solar Frontier qui développe et fabrique des cellules solaires en couches minces à base de la technologie CIGS.

Cette solution nouvellement développée permet de garantir un panneau fonctionnel et très performant tout le long de l’année, ceci, en dépit de la saison ou des aléas climatiques. C’est donc une technologie adaptée à toutes les régions et milieux. Et pour permettre à toutes les bourses de s’inscrire dans cette révolution afin de bénéficier en permanence d’énergie naturelle, écologique, Solar Frontier a conçu des modèles de 150 et 155 Mgw.

D’autres capacités viendront pour favoriser la prise en compte de toutes les bourses. Pour Solar Frontier, la promotion des énergies renouvelables s’avère l’une des meilleures panacées contre les changements climatiques et la promotion du développement durable. C’est d’ailleurs pourquoi il s’investit dans ce domaine et améliore continuellement ses performances pour le bonheur de toute la population.

A propos de Solar Frontier

Créée en 2006, Solar Frontier Kabushiki Kaisha est une entreprise photovoltaïque japonaise déjà vieille de plus d’une décennie d’expérience qui développe et fabrique des cellules solaires en couches minces en utilisant la technologie CIGS.

Il s’agit d’une filiale à part entière de Showa Shell Sekiyu et située à Minato, Tokyo au Japon. Solar Frontier de sa filiale sur tous les continents où, l’entreprise emploie des milliers d’agents et œuvre inlassablement au développement des continents.

Par Bidossessi WANOU