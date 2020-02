«Enfant des gens» : la cinglante réplique de Suspect 95 à Dj Léo

Comme promis, Suspect 95 vient de contre-attaquer la chanson «Donne-lui l’argent» de DJ Léo qui a déclenché la polémique depuis sa sortie le 1er Février 2020.

Connu pour tancer la gent féminine, le nouveau son du rappeur ivoirien qu’il a baptisé «Enfant des gens», est une cinglante réplique à «Donne-lui l’argent» de Dj Léo.

Pendant que DJ Léo, s’érige comme avocat défenseur des femmes, leur donnant des conseils du genre : «Ma chérie, il faut pas le laisser, il faut l’encaisser, Tu as trop souffert il doit donner ton argent…», de son côté, Suspect 95 dit le contraire et défend les hommes :

«Est-ce que tu sais qu’on souffre pour avoir l’argent ? Donc on ne peut pas donner ça au hasard. Si enfant des gens est fâchée, ce n’est pas compliqué. Enfant des gens n’a qu’à travailler, travailler…».

Avec cette risposte de Suspect 95, le pugilat musical vient d’être lancé. On attend voir quelle tournure cela va prendre.

Mais ce qui est certain, la polémique va enfler et les les platines des disc jockeys vont également en souffrir. On a hâte de découvrir d’autres bombes musicales sur cette affaire…