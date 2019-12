Enfant, il est le youtubeur le mieux payé au monde en 2019

Un enfant de 8 ans, est le youtubeur le mieux payé au monde avec 26 millions de dollars en 2019.

Ryan Kaji, est un enfant de 8 ans qui vit aux États-Unis. Il est le youtubeur le mieux payé de l’année. Selon un classement du média économique «Forbes», rapporté par le site rtl.be, cet enfant aurait gagné 26 millions de dollars en 2019. Sa chaîne Youtube a été créée en 2015 : Ryan avait alors à peine 3 ans.

L’année dernière, Ryan occupait déjà la première place, avec 22 millions d’euros. Sa chaîne continue de prospérer, visiblement : il comptabilise aujourd’hui 23 millions d’abonnés. En tout, ses vidéos ont généré près de 35 milliards de vues. On y voit le plus souvent l’enfant jouer avec des jouets, probablement envoyés par des marques dans le cadre de partenariats.

Le garçon possède également une chaîne secondaire où toutes ses vidéos sont en espagnol. Dans la suite du classement, un autre enfant occupe la troisième place : il s’agit d’Anastasia Radzinskaya, une petite fille de 5 ans originaire de Russie.

Dans ses vidéos, on la voit principalement jouer elle aussi avec des jouets. Elle cumule plus de 15 millions d’abonnés, et aurait empoché cette année 18 millions de dollars.

Voici le classement complet :

1- Ryan Kaji – 26 millions de dollars

2- Dude Perfect- 20 millions de dollars

3- Anastasia Radzinskaya – 18 millions de dollars

4- Good Mythical Morning- 17,5 millions de dollars

5- Jeffree Star- 17 millions de dollars

6- Preston- 14 millions de dollars

7- Pewdiepie- 13 millions de dollars

7- Merkiplier- 13 millions de dollars

9- DanTDM- 12 millions de dollars

10- VanossGaming- 11,5 millions de dollars