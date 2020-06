Environnement : campagne de reboisement dans l’arrondissement de Dangbo au Bénin

CRAPER-BENIN et ses pairs sensibilisent des apprenants, des essences de plants mises en terre.

En marge de la célébration de la journée de l’arbre tous les 02 juin de chaque année, CRAPER-BENIN en collaboration avec SOS Rural et Initiatives Agro- Pastorales et Économiques pour le Développement Local IAPEDEL organise une campagne de reboisement.

«L’arbre est un allié fidèle de l’homme, car, au premier plan de ses énormes avantages, il fournit à l’humanité l’oxygène contenu dans l’air que nous inspirons, et absorbe le dioxyde de carbone que nous produisons. Il est un facteur incontournable dans l’entretien de la vie. A ce titre, nous devons donc oeuvrer tous pour le reboisement et l’entretien des arbres» avait déclaré Koffi Djidodo Bogué, Directeur du CRAPER-BENIN pour lancer l’activité.

Permettre à la petite enfance de se familiariser avec les notions de protection de l’environnement, de l’écosystème et de civisme, ceci, à travers l’invite à planter de l’arbre et à l’entretenir. C’est ce qui justifie l’organisation de cette campagne par les responsables du Centre de Recherche Agricole et de Promotion des Expertises Rurales.

À cette effet, des plans sont mis en terres dans plusieurs écoles primaires ciblées à Dangbo. À chaque étape, des écoliers, dans leurs lieux de savoir respectifs ont eu droit à une séance de sensibilisation suivie de la mise en terre des essences de plants sur les cours desdits lieux et celle des locaux de CRAPER-BENIN. Les apprenants, très émus, promettent entretenir ces plans et sensibiliser leur entourage.