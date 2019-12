Equipe de France : Didier Deschamps devine son successeur

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a indiqué lors d’un entretien accordé au journal le monde que tôt ou tard Zinédine Zidane prendra la tête des bleus.

«Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou. À un moment ou un autre, ce sera lui», a déclaré Didier Deschamps.

Le double champion du monde (en tant que joueur et entraîneur) est à la tête de la sélection depuis 2012 et n’est pas prêt de céder de sitôt sa place puisqu’il a prolongé son séjour jusqu’en 2022 après la coupe du monde. Et il devra probablement laisser la main mais il n’exclut pas de prolonger en cas de bons résultats

«Quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d’âge n’existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer», a-t-il confié avant de donner sa préférer sur son probable successeur. DD7 a été coéquipier en sélection de Zidane notamment en 1998 où ils ont ensemble soulevé le trophée de la coupe du monde en France.

Didier Deschamps est le deuxième entraîneur de France de la génération des champions du monde 1998 après Laurent Blanc qui a entraîné l’équipe entre 2010 et 2012. Zidane à la tête sera le troisième de la génération.

Par Ange M’TOAMA