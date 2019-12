Essonne : ils violent une fille dans une cage d’escalier et diffusent la vidéo

Dans l’Essonne, deux adolescents de 16 ans ont violé et filmé une adolescente dans une cage d’escalier d’un immeuble de Morsang-sur-Orge. Ils ont ensuite publié les images sur Snapchat ce vendredi 20 décembre mais également sur Twitter avant de devenir virale.

La vidéo, qui dure une minute, a rapidement été signalée à la Plateforme Pharos. Sur ces images insoutenables, on entend l’un des protagonistes parler de «G2» dans la vidéo, en référence à Grigny.

Ils menacent également la victime : «Le revers que je vais te mettre. Y’a une équipe qui arrive là. Nous, on est les plus gentils. Tu vas caner».

Vendredi soir, un des deux mineurs s’est rendu lui-même au commissariat de Juvisy et a reconnu les faits. Dans la nuit de vendredi à samedi, son complice a été interpellé et également placé en garde à vue, a relaté netafrique.net.