États-Unis : Donald Trump positif au Covid-19

Le président américain s’est soumis à un test après avoir appris que sa conseillère Hope Hicks était malade. Son épouse et lui ont été testés positifs au coronavirus.

Donald Trump positif. Après avoir appris que sa proche conseillère, Hope Hicks, était atteinte du coronavirus, le président américain s’est soumis à un test. Celui-ci s’est révélé positif. «La première dame et moi avons été testés positifs au Covid-19», a-t-il annoncé sur Twitter.

Le chef de l’État restera à la Maison-Blanche durant sa convalescence mais «continuera à assumer ses fonctions», a indiqué son médecin. Un déplacement en Floride, prévu pour vendredi, a d’ores et déjà été annulé.

Le médecin du président a publié un communiqué dans la foulée de ces annonces : «Je publie les informations suivantes avec la permission du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump. Ce soir, j’ai reçu la confirmation que le président Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs au virus SARS-CoV-2. Le président et la première dame vont tous les deux bien à cette heure, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison-Blanche durant leur convalescence. L’équipe médicale de la Maison-Blanche et moi-même allons maintenir une surveillance étroite, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels médicaux et institutions du pays. Je m’attends à ce que le président continue à assumer ses fonctions sans perturbations pendant sa convalescence, et je vous tiendrai informés de tout futur développement».

Hicks positive, le staff de Trump sans masque

Hope Hicks, 31 ans, était à bord d’Air Force One avec le président américain lorsqu’il s’est rendu mardi à Cleveland, dans l’Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden. Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu’il s’est rendu dans le Minnesota pour un meeting de campagne.

Des journalistes américains ont fait remarquer que plusieurs des proches du président américain avaient ostensiblement refusé de porter un masque dans la salle alors qu’ils assistaient au premier débat présidentiel à Cleveland, Ohio.

Hope Hicks, qui avait rejoint très tôt l’équipe de campagne du magnat de l’immobilier en 2016, fait partie du cercle rapproché du président. Après avoir occupé le poste prestigieux de directrice de la communication de la Maison-Blanche, elle avait quitté un temps son poste pour rejoindre le groupe Fox, qui chapeaute la chaîne Fox news, avant de revenir sur Pennsylvania Avenue.

Discrète dans les médias mais très influente en coulisses, cette ancienne mannequin, qui avait travaillé pour Ivanka Trump à New York, a toujours eu l’oreille du président qui n’a – fait notable – jamais émis la moindre réserve à son égard.

207.000 morts aux États-Unis

Le président américain se soumet régulièrement à des tests Covid-19 même si la fréquence exacte de ces derniers n’est pas connue. Les collaborateurs qui travaillent au sein de la «West Wing» sont testés quotidiennement, comme les journalistes qui se rendent sur place ou voyagent avec le président.

La pandémie a fait à ce jour plus de 207.000 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. La gestion de l’épidémie vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp.

Il est accusé d’avoir envoyé des signaux contradictoires et confus, mais aussi d’avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus. Sondage après sondage, une très large majorité d’Américains jugent sévèrement son action sur ce front.

Accusé, sur la base d’une série d’entretiens qu’il a accordés au journaliste Bob Woodward, d’avoir cherché à minimiser la pandémie, Donald Trump s’est retrouvé une nouvelle fois ces dernières semaines en difficulté sur ce sujet.

«Il n’y a pas de mensonge (…) Je ne veux pas sauter dans tous les sens et commencer à crier: mort! mort!», a-t-il notamment déclaré mi-septembre pour tenter d’expliquer ses déclarations au célèbre journaliste.

