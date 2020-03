États-Unis : Kamala Harris soutient Joe Biden dans la primaire démocrate

L’ancien vice-président américain Joe Biden a reçu ce dimanche 8 mars un nouveau soutien de poids dans sa course à la Maison-Blanche: celui de la sénatrice Kamala Harris, un temps candidate à l’investiture démocrate pour la présidentielle.

«Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l’aider à devenir le prochain président des Etats-Unis», a-t-elle écrit dans un tweet accompagné d’une vidéo expliquant son choix.

«Je crois vraiment en Joe, que je connais depuis longtemps. Nous avons aujourd’hui besoin d’un dirigeant qui se préoccupe vraiment des gens et peut donc les rassembler. Et je pense que Joe peut y parvenir», affirme-t-elle.

Après un début de campagne très remarqué, la sénatrice démocrate de 55 ans, qui voulait devenir la première présidente noire des États-Unis, a abandonné début décembre, faute de fonds suffisants pour continuer.

Les ralliements à Joe Biden se multiplient

Les ralliements à Joe Biden se multiplient depuis une semaine et ses succès dans la primaire de Caroline du Sud et lors du «Super Tuesday». Le jeune Pete Buttigieg, révélation de la campagne, a été suivi d’Amy Klobuchar, Beto O’Rourke et Mike Bloomberg, tous d’anciens candidats à la Maison-Blanche.

Dans le duel qui l’oppose désormais à Joe Biden, Bernie Sanders, héraut de l’aile gauche du parti, a lui aussi reçu dimanche le soutien significatif de Jesse Jackson, célèbre militant des droits civiques.

«Bernie Sanders représente la voie la plus progressive» pour permettre aux Afro-Américains de rattraper leur retard d’un point de vue social et économique, explique-t-il dans un communiqué relayé par l’équipe de campagne du sénateur du Vermont.

Jesse Jackson est une figure très respectée au sein de la communauté afro-américaine, un électorat clé de la présidentielle américaine en partie acquis à Joe Biden, ancien bras droit de Barack Obama.