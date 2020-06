États-Unis : le noir qui remplace Alexis Ohanian au conseil d’administration de Reddit

Le mercredi 10 juin 2020 la société a annoncé que le PDG de l’incubateur de Star-up Y Combinator, Michel Seibel est le nouveau membre du conseil d’administration de Reddit.

Après que le cofondateur Alexis Ohanian a démissionné le 5 juin et a demandé à être remplacé par un noir, Michel Seibel, PDG de l’incubateur de Star-up de la Sillicon Valley, Y combinator est devenu le premier membre du conseil d’administration noir de l’histoire de Reddit.

«Je tiens à remercier Steve, Alexis et l’ensemble du conseil d’administration de Reddit pour cette opportunité», a annoncé Seibel dans un communiqué rendu publique le mercredi 9 juin 2020 par Reddit. «Je connais Steve et Alexis depuis 2007 et je suis un utilisateur de Reddit depuis. Je suis ravi d’aider à fournir des conseils et des orientations alors que Reddit continue de croire et de relever les défis de la communauté et de l’appartenance a un public plus large».

Au début de sa carrière,Seibel est devenu le cofondateur et PDG de Justin.tv, la plate-forme vidéo interactif qui deviendrait plus tard Twitch. Il a ensuite vendu Twitch a Amazon pour 970 millions de dollars.

L’ancien membre du conseil d’administration, Alexis Ohanian a annoncé qu’il démissionnerait de Reddit via les réseaux sociaux, où il a partagé une vidéo et un tweet expliquant les raisons de sa décision. Le mari de Serena Williams a présenté sa démission comme un geste d’encouragement aux manifestations contre les inégalités qui agitent les États-Unis.

Alexis Ohanian a été largement salué pour sa démission,considérée par beaucoup comme un bon exemple de l’utilisation de son privilège et de son pouvoir pour effectuer des changements dans la direction de l’entreprise et le monde de la technologie. Avant sa démission, le conseil d’administration de Reddit était constitué uniquement de Blancs.

M. Alexis restera actionnaire de la société et «utilisera ses dividendes au bénéfice de la communauté noir, pour combattre la haine raciale». A cet égard, il a promis de versé 1 millions de dollars à l’association du joueurs de football américain et activiste de la cause noir Colin Kaepernick.

Reddit a été au centre de critiques pour son incapacité à lutter contre les discours de haine. Steve Huffman, le PDG de Reddit a promis de modifier la politique du réseau social vis-à-vis du racisme et des discours de haine.

Par Oyéyèmi AGANI