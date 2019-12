Etats-Unis : le sapin de Noël prend feu et tue un père de famille et ses 3 enfants

Le drame s’est produit vendredi 27 décembre à San Diego, aux Etats-Unis. Un père de famille se trouvait avec ses trois enfants au domicile familial lorsque le sapin de Noël a pris feu.

L’incendie s’est rapidement propagé dans toute la maison et dans les habitations situées à côté. Juan Moreno, 41 ans, et ses deux filles Maria, 12 ans, et Janessa, 4 ans, ont péri dans le sinistre.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du papa et de ses fillettes. Quant à Isaac, le fils de Juan âgé de 8 ans, il a été transporté à l’hôpital où il a succombé le lendemain.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Juan Moreno est décédé en tentant de sauver ses 3 enfants.