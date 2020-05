Etats-Unis : un homme interpellé en train de démembrer sa femme à New-York

Le procès de Megan D., 20 ans, s’est ouvert mardi devant la Cour d’Assises en Belgique. Elle est accusée d’avoir noyé la fille de son petit-ami, âgée de 2 ans.

Les faits se sont déroulés le 2 juin 2018 à Lebekke, en Flandre-Orientale. Ce jour là, le papa de Chelsea était parti au travail et a laissé sa petite-amie s’occuper de la petite-fille. Megan avait donné le bain à l’enfant puis l’a laissée seule pour s’occuper dans une autre pièce.

Puis elle est revenue quelques minutes plus tard dans la salle de bains et a découvert la fillette inanimée dans la baignoire.

Elle l’a alors sortie de l’eau et l’a mise au sol, avant d’appeler les secours. Chelsea a été transportée à l’hôpital où elle a succombé quelques jours plus tard. Megan maintient qu’il s’agit d’un accident, qu’elle a été inattentive. Elle plaide non coupable.

Son petit-ami croit en sa version des faits et ils forment toujours un couple. Mais les juges pensent que Megan a tué Chelsea car elle était jalouse de la petite fille. Le verdict sera connu dans quelques jours.