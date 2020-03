États-Unis : un membre de l’US Marine Corps testé positif au coronavirus (Pentagone)

Un marine US assigné à Fort Belvoir en Virginie a été infecté par le nouveau coronavirus, a annoncé le Pentagone. Le militaire vient de revenir d’une mission à l’étranger.

Un membre de l’US Marine Corps a été testé positif au coronavirus, a annoncé le porte-parole du Pentagone Jonathan Rath Hoffman.

«Un marin US assigné à Fort Belvoir en Virginie a été testé positif pour le Covid-19 et est actuellement soigné dans l’hôpital de Fort Belvoir Community. Le marine vient de revenir de l’étranger où il était en mission. Le secrétaire à la Défense Mark Esper et la Maison-Blanche ont été mis au courant», a déclaré le porte-parole.

Selon le dernier bilan officiel, au total 160 cas de coronavirus ont été enregistrés aux États-Unis. 11 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays.

Premier cas dans les rangs des forces US en Europe

Précédemment, le Commandement des forces des États-Unis en Europe a constaté un premier cas de contamination par le coronavirus dans ses rangs: il s’agit d’un membre de l’US Navy, stationné à la Naval Support Activity de Naples.

Les soldats qui sont entrés en contact avec le marin infecté sont mis en quarantaine dans le lieu de leur résidence. Des spécialistes sont en train d’établir si d’autres militaires pourraient être affectés par le virus.