Etats-Unis : une belle-mère accusée d’avoir tué son beau-fils de 11 ans porté disparu

Gannon Stauch, 11 ans, a disparu le 27 janvier à Colorado Springs, aux Etats-Unis, alors qu’il était sous la garde de sa belle mère.

Cette dernière avait vu Gannon pour la dernière fois dans leur maison du quartier Lorson Ranch dans l’après-midi.

Letecia Stauch a affirmé que son beau-fils était parti entre 13h15 et 16h00 pour se rendre au domicile d’un ami situé à quelques pâtés de maison de chez eux. Et, depuis, on n’a plus aucun signe de vie.

Letecia Stauch a finalement été interpellée et inculpée d’actes de tortures et barbarie, enlèvement et séquestration suivie de mort d’un mineur. La jeune femme est également accusée d’avoir mutilé, caché ou altéré un cadavre.

Car l’enquête a démontré qu’elle a menti dans ses déclarations. La vidéosurveillance d’un voisin montre la belle-mère en train de quitter la maison avec Gannon au moment de la disparition.

De plus, la géolocalisation de sa montre Apple a révélé un déplacement qu’elle n’a pas déclaré aux autorités. Les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de l’enfant.