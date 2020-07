Ethiopie : arrestation d’un populaire leader d’opposition oromo

La police éthiopienne a confirmé, mardi 30 juin, avoir arrêté le populaire dirigeant d’opposition Jawar Mohammed, critique du Premier ministre Abiy Ahmed, courant le risque d’aggraver encore les tensions communautaires qui ont causé plusieurs morts en région Oromia.

Fondateur du média d’opposition Oromia Media Network (OMN), basé aux États-Unis et qui diffuse principalement via Facebook, M. Jawar a été arrêté à Addis-Abeba avec 34 autres personnes, a indiqué dans un communiqué le chef de la police fédérale, Endeshaw Tassew.

Son arrestation a fait suite à une altercation avec la police au sujet du corps d’Hachalu Hundessa, un célèbre chanteur de l’ethnie majoritaire oromo tué par balle lundi soir à Addis Abeba. Ce décès a provoqué des manifestations mardi en Oromia, qui ont débouché sur des violences dans lequel au moins quatre personnes, selon des sources médicale et locale, ont trouvé la mort.

Le corps d’Hachalu devait être transporté dans sa ville natale d’Ambo pour y être inhumé, mais M. Jawar et certains de ses partisans l’ont intercepté et ont tenté de le ramener à Addis-Abeba, a affirmé M. Endeshaw. «Il y a eu un incident entre les forces de sécurité fédérales et d’autres, et au passage un membre de la police spéciale d’Oromia a été tué», a-t-il déclaré.

«Trente-cinq personnes, dont Jawar Mohammed, ont été arrêtées. Les forces de sécurité ont saisi huit kalachnikovs, cinq pistolets et neuf transmetteurs radio dans la voiture de Jawar Mohammed», a-t-il ajouté.

M. Jawar, qui a rejoint en début d’année le Congrès fédéraliste oromo (OFC), avait aidé à organiser les manifestations antigouvernementales qui ont mené à l’arrivée au pouvoir en avril 2018 de M. Abiy. Mais en 2019, il s’est affirmé comme un des principaux détracteurs du chef du gouvernement.

Les Oromo longtemps marginalisés

Les deux hommes sont issus du premier groupe ethnique du pays, les Oromo. Leurs désaccords illustrent les divisions en son sein. En octobre, M. Jawar avait accusé le gouvernement d’avoir tenté de s’en prendre à lui, provoquant des manifestations anti-Abiy qui avaient débouché sur des affrontements ethniques en Oromia, et la mort de 86 personnes.

Son arrestation pourrait exacerber les tensions en Oromia. La région entoure la capitale et est le fief de l’ethnie oromo, qui s’est longtemps estimée marginalisée économiquement et politiquement. Même si M. Abiy est le premier chef de gouvernement oromo de l’histoire moderne, de nombreux nationalistes oromo l’accusent de ne pas faire suffisamment pour défendre les intérêts de sa communauté.

Hachalu Hundessa avait été un des porte-voix des Oromo lors des manifestations antigouvernementales entre 2015 et 2018. Le mobile de son meurtre n’est pas encore connu. La police a affirmé avoir arrêté «des suspects» et a tenté de les lier à l’Armée de libération oromo (OLA), un groupe rebelle actif dans le sud et l’ouest de l’Oromia.