Eudoxie Yao élue présidente : voici les avantages pour la Côte d’Ivoire

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao ne cessera jamais d’étonner ses fans. La star du showbiz a une fois encore fait parler d’elle sur la toile après avoir annoncé sa candidature pour la présidentielle prochaine en Côte d’Ivoire. Mais quels avantages pour le pays si elle arrivait à être élue ?

C’est la surprise du siècle de l’élection présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire. Eudoxie Yao désire diriger le pays. La Kim Karshian d’Afrique a fait l’étonnante révélation ce mardi 28 juillet 2020 sur sa page Facebook.

Et oui, vous n’avez pas des problèmes de yeux. La go bobaraba veut se présenter à l’élection présidentielle ivoirienne d’Octobre prochain. Après avoir subi les affres de ces sorties fracassantes, la star des réseaux sociaux a lâché une nouvelle bombe sur la toile.

Eudoxie Yao veut affronter Ouattara et Bédié pendant les élections présidentielles d’octobre prochain. Elle a fait la surprenante révélation via sa page Facebook. «Mes loves je veux me présenter aux élections présidentielles de mon pays la CI. Pensez-vous que j’aurai une chance ????? J’ai déjà les 50 millions pour la caution. J’ai besoin de votre avis… » a-t-elle lancé depuis son compte Facebook.

Bien que cela paraît être une blague ou un poisson d’avril avant le temps, la Côte d’Ivoire aurait énormément à gagner si Eudoxie Yao parvenait à être élue et devenue présidente de la nation ivoirienne.

En effet, avec ses formes généreuses, le problème d’emploi sera conjugué au passé. Vous vous demandez sûrement comment. Les investisseurs que ce soit étrangers ou nationaux seront irrésistibles à ses atouts divins surtout ses fesses qui peuvent les dévorer tout cru.

Outre ce volet, les semblables d’Eudoxie se valoriseront et ce, pour le plaisir des hommes ivoiriens quand on sait qu’ils raffolent des bonnes choses du genre. Tous les foyers seront rajeunis et bien entretenus au risque de perdre son homme à cause des bombasses qui envahiront le paysage ivoirien. Les hommes seront aussi obligés de travailler dur pour sauvegarder leur pot de miel.

C’est vrai que les femmes, en l’occurrence, les maigrichonnes, seront jalouses mais ce serait de l’eau jetée sur le dos du canard. Les véhicules de type Range Rover seront l’indicateur du pays.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire, connue pour sa sensibilité au showbiz, il serait également préférable que la go bobaraba prenne les rênes du pays, elle qui s’est illustrée comme une femme influente du showbiz. Avec ses connaissances ( comme Chris Brown, Rihanna😊…), le showbiz ivoirien serait un défilé de stars sous son mandat.

Elle fera oublié au Ivoiriens leurs soucis quotidiens, les mensonges des hommes politiques avec ses déhanchements à la Mapouka. Tellement d’avantages qu’on ne peut tout énumérer. Donc en résumé, il est de bon ton de soutenir ce nouveau projet de la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao. Ou bien vous ne trouvez pas ?